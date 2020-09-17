ظريف: أنصار إسرائيل دمروا المنطقة وخانوا شعوبهم

وجاءت مقولة ظريف في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، والتي جاءت للرد على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اليهود.

وكان ترامب قد أعلن في اتصالات هاتفية يوم أمس مع زعماء اليهود، بأن صهره، جاريد كوشنير، زعيم استثنائي لإسرائيل، وأن الهدف الرئيسي من وجود القوات الأمريكية في المنطقة هو من أجل إسرائيل.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه امتثل لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، داعيا اليهود الى التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلق ظريف على تلك التصريحات بقوله: "هذا الكلام يوضح لمن يكمن ولاء ترامب وعائلته".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "هذا الكلام يبين لماذا أهدرت 7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وأرواح الكثير من الشعب الأمريكي".