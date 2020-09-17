شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية فى ليبيا تعليقا على استقالة السراج: قرار شجاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفانى وليامز بما وصفته "القرار الشجاع" الذى اتخذه فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، بإعلانه نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت وليامز فى بيان لها مساء اليوم الخميس، أن إعلان السراج يأتى عند محطة حاسمة فى الأزمة الليبية التى طال أمدها فى وقت أصبح من الجلى أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرة إلى أن المسؤولية الآن تقع على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبى، واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم.

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ولفتت إلى أنه بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في أغسطس 2020، والاجتماعات التي انعقدت مؤخراً بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر، ثمة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي الشامل للجميع، والذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدماً فيه في أقرب فرصة.

ودعت ستيفاني المجتمع الدولي بأن يفي بمسؤولياته أيضاً واحترام السيادة الليبية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.