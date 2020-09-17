شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يؤكد انتشار الفساد داخل المجتمع القطرى نتيجة سياسات تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة السعيد، الكاتب الصحفى، أن قطر لديها مشروع واضح يتضمن تمويل الجماعات الإرهابية منذ استيلاء حمد بن خليفة على الحكم فى قطر، مشيرا إلى أن الفساد أصبح منتشر بشكل كبير فى المجتمع القطرى، ويتورط فيه عدد كبير من المسؤولين القطريين.

وقال الكاتب الصحفى، خلال برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إن النظام القطرى والأسرة القطرية الحاكمة أصبحت هى المتحكم في الاقتصاد القطرى، مشيرا إلى أن تورط ناصر الخليفى فى قضية فساد يشير إلى تورط العديد من رجال النظام القطرى في قضايا فساد.

وأوضح أنه منذ حصول قطر على حق استضافة كأس العام 2022، بدأت تظهر العديد من ملفات الفساد الخاصة بحصول قطر على استضافة كأس العالم، لافتا إلى أن الدوحة تدعم الإرهابيين في المنطقة في محاولة منها لإيجاد لنفسها دور في المنطقة العربية.