شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفرض 100 دينار غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثَّفت لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالكويت المؤلّفة من مجلس الوزراء، حملاتها على المجمعات التجارية والمحال الواقعة في الوسط التجاري في البلاد، لرصد مدى التزام العمالة والزبائن بارتداء الكمامات والقفازات. وبحسب "القبس" أن اللجنة رصدت خلال المرحلة الرابعة من مراحل عودة الحياة الطبيعية، أكثر من ألفى مخالفة في المحافظات الست، على محال تجارية داخل المجمعات التجارية وخارجها، لم يتلزم العاملون فيها أو الزبائن ارتداء الكمامات والاشتراطات الصحية.

وذكرت مصادر أن مخالفة ارتداء الكمامات يتحمّل مسؤوليتها صاحب المنشأة التجارية؛ ففي حال كان العامل لا يرتدي الكمام أو القفاز تتم مخالفته، لكن عندما يكون هو والزبون بلا التزام يتم غلق المنشأة بالكامل، وتابعت: إن مخالفة عدم ارتداء الكمام للزبون أو صاحب المنشأة تستلزم «أمر صلح»؛ قيمته 100 دينار،ووفق المصادر، فإن اللجنة في الفروانية، برئاسة م.فهد المويزرى، سجلت 350 مخالفة عدم التزام الاشتراطات الصحية والكمامات من جانب أصحاب المحال، في حين يجري تسجيل نحو 20 محضر مخالفة في محافظة مبارك الكبير و15 في الجهراء و10 في حولي، لعدد من الأنشطة التجارية.

وعن مخالفات عدم ارتداء الكمامات خارج الوسط التجاري أو فى الأماكن العامة، أكدت المصادر أن المخالفة تبلغ قيمتها 100 دينار، ويمكن لرجال الضبطية القضائية التابعة لوزارة التجارة أو بلدية الكويت او هيئة الصناعة أو القوى العاملة، وبمساندة فرق وزارة الصحة، تسجيل المخالفة على الأفراد في الأماكن التابعة لهم.