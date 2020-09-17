شكرا لقرائتكم خبر عن منع الأفراح والعزاء والتجمعات لأكثر من 20 شخصا فى الأردن لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا، تشمل منع التجمعات فى الأفراح والأعراس وبيوت العزاء، حيث قال وزير الدولة لشؤون الاعلام فى الأردن أمجد العضايلة، إن القرار يأتى لمتابعة تنفيذ القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالى بشأن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا.

Advertisements

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام في الأردن، إلى أنه تقرر منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

وألزم القرار الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أي من التجمعات التي نص عليها أمر الدفاع (16) بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11 وشمل القرار، أيضا إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا.