شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بومبيو يؤكد اعتماد حزب الله على المال الفاسد لتنفيذ أجندته فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، حزب الله اللبنانى، مشيرا إلى أنه يعتمد على المال الفاسد لدفع وتنفيذ أجندته فى لبنان، قائلا :"يستحق شعب لبنان الأفضل وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد". وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يعتمد حزب الله على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان، اليوم قمنا بتصنيف شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات غير مشروعة، يستحق شعب لبنان الأفضل وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد".



مايك بومبيو

وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

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وأضاف مايك بومبيو: سنواصل فضح سلوك إيران الشائن وسنحمي حلفائنا من قرصنتها.

وقبلها أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد كبير من الأشخاص فى إيران، ووفقا لما ذكرته قناة العربية في خبر عاجل.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي مع إيران سمح لها بالحصول على أسلحة وأموال وهناك إمكانية لإعادة فرض عقوبات عليها، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإعادة فرض العقوبات على إيران حتى يكون حظر السلاح دائما.

وتابع مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بجهود لمساعدة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمسار البريكست، وقال وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران، متابعا: سنواصل الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة.