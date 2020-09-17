شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تضيف فرنسا والأرجنتين واليمن لقائمة حظر الطيران المباشر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، تعميماً جديداً إلى الجهات المختصة، بإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين، إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت، كما تضمن التعميم الصادر من (الطيران المدني) الكويتية - والذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت على نسخة منه - رفع سنغافورة من قائمة الدول الممنوعة. وكانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في أول اغسطس الماضي، وقف الطيران المباشر مع 31 دولة، بسبب وضع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بها، ثم أضافت في وقت لاحق أفغانستان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تضيف فرنسا والأرجنتين واليمن لقائمة حظر الطيران المباشر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.