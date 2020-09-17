العراق.. اعتقال 3 مسؤولين ماليين بتهم "فساد"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن العراقية، الخميس، ثلاثة مسؤولين ماليين بارزين في العاصمة بغداد، على خلفية تهم تتعلق بـ"الفساد"، حسب مصدر أمني وإعلام رسمي.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط في مطار بغداد الدولي، طلب عدم ذكر اسمه، إن "قوة أمنية خاصة اعتقلت، مساء اليوم، مدير شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين، في المطار".

ووفق المصدر ذاته، فإن اعتقال عبد الحسين جاء على خلفية تهم فساد، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن المسؤول المعتقل كان ينوي السفر إلى خارج البلاد قبيل اعتقاله.

وتتولى شركة "كي كارد" التي تمتلك فروعا في غالبية محافظات البلاد مهمة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى مدى السنوات الماضية تعرضت لسيل من الاتهامات بقضايا فساد في إدارة ملف توزيع الرواتب.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام حكومية بينها "المركز الخبري لشبكة الإعلام"، أن قوات أمنية اعتقلت في بغداد، مدير المصرف الزراعي عادل خضر، بتهم فساد، بعد أيام من إقالته من منصبه.

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كما اعتقلت قوات الأمن شاكر الزاملي، رئيس هيئة استثمار بغداد بتهم فساد، حسب المصدر ذاته.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وآنذاك، قال الكاظمي إن اللجنة ستمنح جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.