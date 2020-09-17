قطر و"الصحة العالمية" تقدمان دعما لمنظومة الصحة بالسودان

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

وقعت وزارة الصحة السودانية، الخميس، اتفاقية مع مؤسسات قطرية، ومنظمة الصحة العالمية، للحصول على 6 ملايين دولار؛ لتعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، هو شراكة بين وزارة الصحة السودانية، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ في السودان".

ونقل البيان، عن سفير قطر لدى السودان عبدالرحمن الكبيسي، أن "المشروع يدعم بعض الولايات المتضررة، كولاية سنار (جنوب شرق) وكسلا (شرق) والنيل الأبيض (جنوب)، بمبلغ 5.5 ملايين دولار، بجانب نصف مليون دولار في شكل مساعدات طبية لوزارة الصحة الاتحادية".

ويشمل المشروع، وفق الكبيسي، "تقديم الدعم الفني، وتدريب 264 فني، وتهيئة المعامل، وتجهيز مراكز العزل، وإنشاء 13 مختبر، وتأهيل 255 موقع لرصد الأوبئة".

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وحسب البيان، أوضح وزير الصحة السوداني أسامة عبدالرحيم، أن "الاتفاقية تركز على الاستجابة السريعة للطوارئ، من تأهيل للبنية التحتية، وتدريب الكوادر في الطوارئ".

وأضاف عبدالرحيم: "أن العلاقات بين البلدين (السودان وقطر) أزلية، والاتفاقية تهدف إلى تعميم القطاع الصحي في نظام الاستجابة للطوارئ".

وحتى الإثنين، وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان، إلى 13 ألفا و535 حالة، بينها 836 وفاة، و6 آلاف و759 حالة تعاف.

والأربعاء، وصل عدد وفيات السيول والفيضانات إلى 118 حالة، منذ بداية الخريف في يونيو/ حزيران الماضي، فيما تضرر 97 ألف و804 منازل، بينها 40 ألفا و220 انهيار كلي، و57 ألفا و584 انهيار جزئي.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

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