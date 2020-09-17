عقوبات أمريكية على شركتين ومسؤول بلبنان لارتباطهم بـ"حزب الله"

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على شركتين ومسؤول في لبنان بتهمة ارتباطهم بـ"حزب الله".
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتين مقرهما لبنان لامتلاكهما أو إدارتهما من قبل "حزب الله".
وبحسب البيان فإن الشركتين هما "آرك للاستشارات" و"معمار للمقاولات".
وأضاف البيان أن الوزارة فرضت أيضا عقوبات على سلطان خليفة أسعد، المسؤول في المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، وهو على ارتباط وثيق بالشركتين، وفق البيان.
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