"تيكا " التركية تفتتح مركزا للمشاتل شمالي سوريا

أعزاز (سوريا)/ الخليج 365

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الخميس، مركزا زراعيا لإنتاج الشتلات في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن المركز أقيم على مساحة ألف متر مربع في بلدة "صوران" التي تم تطهيرها من الإرهابيين في عملية "درع الفرات" عام 2016.

وشارك في الافتتاح نائب وزير الثقافة والسياحة التركي سردار جام، ونائب رئيس وكالة "تيكا" سيركان قايالارن، ورئيس معهد يونس إمره شرف أتاش، ورئيس مؤسسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة عبد الله أرين، ولفيف من سكان البلدة.

وأفاد نائب رئيس وكالة "تيكا" في تصريح للأناضول، أن افتتاح المركز جاء لدعم العديد من مزارعي المنطقة، مشيرا إلى مواصلة الوكالة تنفيذ مشاريع التوظيف في مختلف البلدات شمالي سوريا.

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وأضاف أن الوكالة التركية تهدف إلى زيادة طاقة الإنتاج الزراعي في المنطقة عبر إنتاج مختلف الشتلات وتوزيعها للأهالي مجانا.

يشار أن المشروع يهدف إلى إنتاج 1.5 مليون شتلة سنويا وتوزيعها على سكان المنطقة مجانا.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان باي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.