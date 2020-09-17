دمرشح رئاسي موريتاني سابق: الشعب مجمع على رفض التطبيع

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365



أكد المرشح الرئاسي السابق في موريتانيا بيرام ولد الداه أعبيد، الخميس، أن الشعب وقواه الحية أحزابا ومنظمات وشخصيات مجمعون رفض التطبيع مع إسرائيل.



وعبر ولد الداه أعبيد، وهو أيضا برلماني حالي، في مؤتمر صحفي، عن "إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين، وقتلهم وتهجيرهم".



وأضاف: "نؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني، وتمسكنا بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه المغتصبة، وهو ما ظل يمثل موقفنا الثابت في المحافل الحقوقية الدولية منذ نشأتنا".



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وشدد على "دعمه لموقف السلطات الموريتانية المتمسك بإدانة الاحتلال، والتنكيل بالفلسطينيين، وبقطع العلاقات مع المحتل حتى يتم إنشاء الدولة الفلسطينية".



وفي العام 1999 أصبحت موريتانيا ثالث دولة عضو في الجامعة العربية إلى جانب مصر والأردن، تعترف بإسرائيل كدولة ذات سيادة، وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة.



لكن موريتانيا جمدت علاقتها مع إسرائيل عام 2009 ردا على الحرب على قطاع غزة.



ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن" الأمريكية، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومؤخرا توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بوساطة أمريكية.

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