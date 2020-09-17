التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ‎

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، أن قواته دمرت طائرة مسيرة مفخخة الخميس، أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية"، دون تفاصيل أخرى.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان، أن سلاح الجو المسير التابع لهم استهدف "هدفا عسكريا مهما" في مطار أبها الدولي (جنوبي السعودية) بطائرة مسيرة نوع "صماد3"، دون ذكر طبيعة الهدف أو تفاصيل عنه.

وتحدث بأن "القصف كان دقيقا"، وأنه "يأتي ردا على التصعيد الجوي للتحالف وحصاره المتواصل على اليمن"، دون تفاصيل.

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ومؤخرا، صعّد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة، بشكل شبه يومي.

يتزامن ذلك مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى، في عدة جبهات باليمن.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.



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