كورونا.. 84 وفاة في العراق و30 في السعودية

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلن العراق، الخميس، تسجيل 84 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت السعودية 30 وفاة، وسلطنة عمان 13، وليبيا 11، والكويت 4 وفيات.

فيما سجلت الإمارات 786 إصابة، ورصدت قطر 244 إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان، تسجيل 84 وفاة، و4 آلاف و326 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 307 آلاف و385، بينها 8 آلاف و332 وفاة، و241 ألفا و100 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 30 وفاة، و593 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 328 ألفا و144، بينها 4 آلاف و399 وفاة، و307 آلاف و207 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 13 وفاة، و557 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و753، بينها 818 وفاة، و84 ألفا و648 حالة تعاف.

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وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، بتسجيل 11 وفاة، و886 إصابة بالفيروس.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 25 ألفا و822؛ منها 409 وفيات، و13 ألفا و908 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 4 وفيات، و825 إصابة بالوباء.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى97 ألفا و824، بينها 575 وفاة، و87 ألفا و911 حالة تعاف.

وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، 786 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 82 ألفا و568، بينها 402 وفيات، و72 ألفا و117 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 244 إصابة بالوباء.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 122 ألفا و693، بينها 208 وفيات، و119 ألفا و613 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 30 مليونا و101 آلاف، توفي منهم أكثر من 946 ألفا، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و853 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.