279 إصابة.. الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا

الأردن / ليث الجنيدي / الخليج 365

سجل الأردن، الخميس، أعلى حصيلة يومية لكورونا، بواقع 279 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 4.131 مريضا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء آخرين.

وحسب الوزير، فإن الإصابات الجديدة توزعت على 270 إصابة محلية و9 وافدة.

كما سجلت المملكة 66 حالة شفاء ليبلغ العدد الكلي 2.438، بينما استقرت الوفيات عند 26.

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من جهته، أعلن متحدث الحكومة أمجد العضايلة، أمر جديد لرئيس الوزراء، تضمن منع إقامة التجمعات والحفلات وبيوت العزاء، إلا بالحد المسموح به، وفرض عقوبات على المخالفين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل خالد سيف، ومدير خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية.

من جانبه، أعلن الوزير سيف، وقف العمل بالحجر المؤسسي داخل الفنادق للقادمين من خارج الأردن، اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول الجاري، واقتصاره على الحجر المنزلي، وعزل المصابين.

وأفاد الفراية بفرض حظر شامل على منطقتي غور الصافي والمزرعة، بمحافظة الكرك، جنوبي البلاد، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد المقبل، بسبب ارتفاع الإصابات فيها.

وتشهد المملكة انتكاسة وبائية ملحوظة؛ ما أدى إلى اتخاذ قرارات سابقة بتعليق التعليم والصلوات بدور العبادة، لأسبوعين، بدءا من الخميس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.