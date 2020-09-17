السعودية توقع مع الأمم المتحدة 3 اتفاقيات لدعم اليمن

اليمن /الخليج 365



أعلنت السعودية، الخميس، توقيع ثلات اتفاقيات مع الأمم المتحدة، لدعم اليمن بقيمة 204 ملايين دولار، وفق ما أوردته، الخميس وكالة الأنباء السعودية (واس).



وتشمل الاتفاقية الأولى التي وقعت مع برنامج الغذاء العالمي، تقديم 138 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020.



وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع 82 ألف طن متري من دقيق القمح والزيوت النباتية والبقوليات، والملح ومكملات غذائية وقائية وعلاجية، لتوزيعها على الأفراد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات.



وتتضمن الاتفاقية الثانية الموقعة مع منظمة الصحة العالمية، تغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا، ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية 46 مليون دولار.



فيما الاتفاقية الثالثة الموقعة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيمة 20 مليون دولار، تشمل مشروعين أولهما دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والثاني دعم الاستجابة الصحية للاجئين والنازحين خلال جائحة كورونا.



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والثلاثاء، قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، إن "السعودية والإمارات، لم تقدما شيئًا حتى الآن لخطة الأمم المتحدة لهذا العام".



وأضاف: "إنه أمر مستهجن بشكل خاص أن نتلقى وعودا بالمال، ما يمنح الناس الأمل في أن المساعدة قد تكون في الطريق، ثم تتحطم تلك الآمال بمجرد الفشل في الوفاء بالوعد".



وتلقت خطة الأمم المتحدة في اليمن، دعما بنسبة 30 بالمئة فقط من المبالغ المطلوبة لتغطية عمليات وكالات الإغاثة، فيما تأثر 9 ملايين يمني بتخفيض برامج المساعدة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية.



ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات.



ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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