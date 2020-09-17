بعد التطبيع.. اتفاق إسرائيلي بحريني في مجال السياحة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365



اتفق وزيرا السياحة الإسرائيلي عساف زمير، والبحريني زيد بن راشد الزياني، الخميس، على التعاون المتبادل بين الجانبين في مجال السياحة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه زمير مع الزياني الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة في بلاده، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.



وهذا الاتصال هو الأول علنا بين الوزيرين الإسرائيلي والبحريني منذ توقيع اتفاق التطبيع بين بلديهما برعاية الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض.



وقالت "يديعوت أحرنوت" إن "الوزيرين هنئا بعضهما البعض على توقيع اتفاقية التطبيع، واتفقا على التعاون المتبادل في مجال السياحة".



Advertisements

كما ناقش الوزيران، حسب الصحيفة، إمكانية إقامة شراكة ثلاثية مع دولة الإمارات (التي وقعت أيضا اتفاق تطبيع مع إسرائيل)، في مجال السياحة".



وأضافت أن الشراكة "تشمل حزم ورحلات متبادلة بين الدول الثلاث، تتضمن رحلات جوية تمر فوق المملكة العربية السعودية".



وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الإسرائيلي زمير "دعا نظيره البحريني لزيارة إسرائيل".



والثلاثاء، وقعت البحرين والإمارات اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.



لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت الأربعاء، التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه "لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.