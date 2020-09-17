تحالف سنى عراقي: الحكومة تتقاعس في إعادة النازحين لبيوتهم

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

اتهم تحالف "القوى العراقية" في البرلمان، الخميس، حكومة بغداد بالتقاعس في الإيفاء بتعهداتها الخاصة بإعادة النازحين القاطنين في المخيمات إلى منازلهم.

و"تحالف القوى" أكبر تحالف للسنة في البرلمان (40 مقعدا من أصل 329) ويتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك تلكؤا واضحا في اعتماد إجراءات ناضجة وسريعة وفعالة لتهيئة مستلزمات عودة النازحين".

وأشار إلى أن "استمرار تلكؤ وبطء إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في تنفيذ واجباتها، يضع الكثير من النازحين، وخصوصا الأطفال والنساء، في دائرة الاستهداف والاستغلال، وهي مسؤولية تتحملها الحكومة بشكل عام والوزارة على وجه التحديد".

وأضاف التحالف أن "النازحين عرضة لانتهاك حقوقهم والحط من كرامتهم في الحواجز الأمنية والتفتيش وخصوصا التي تربط بين أربيل ومحافظة نينوى (شمال)، ما يزيد من معاناتهم".

وقال إن هذا الواقع دعاه إلى اتخاذ هذا الموقف "من ضعف الإجراءات، وتقاعس الحكومة عن وعودها بضمان عودة سريعة للنازحين، واحترام حقوقهم".

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ولا يزال نحو مليون عراقي نازحين داخل البلاد، بينهم نحو 140 ألفا يقيمون في مخيمات منتشرة في عدة محافظات وخاصة في نينوى ودهوك وأربيل (شمال)، وفق أرقام حكومية.

والنازحون، سواء من يقطن في المخيمات أو الذين ينتشرون في المدن والبلدات، غالبيتهم الساحقة من المكون السُني؛ إذ فروا من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).



ونزح هؤلاء أثناء اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة البلاد (شمال وغرب) عام 2014، ومن ثم تحولت تلك المناطق إلى ساحات حرب طاحنة امتدت 3 سنوات.

ورغم استعادة العراق كامل أراضيه وإلحاق الهزيمة بـ"داعش" عام 2017، إلا أن النازحين لا يزالون يكافحون للعودة إلى مناطقهم التي دمرتها الحرب، ويرفض سكان بعض المناطق عودة من يطلقون عليهم، ذوي مقاتلي "داعش" وأسرهم.

وتسببت الحرب ضد "داعش" بنزوح نحو 6 ملايين عراقي في المجمل.

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