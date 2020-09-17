سوريا.. الإغاثة التركية توزع سجاد وبطانيات على نازحين في عفرين

هطاي/الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، سجاد وبطانيات على 250 عائلة في مخيمات النازحين بمنطقة عفرين السورية.

وقال منسق شؤون الهيئة في سوريا زكي طاهر أوغلو، في بيان أصدره الخميس، إن الهيئة ستواصل دعم العائلات المحتاجة التي تكافح من أجل البقاء في المخيمات.

وأكد أن المناطق التي حررتها تركيا من الإرهابيين شمالي سوريا باتت آمنة، مشيرا إلى زيادة عدد واحتياجات النازحين إلى مخيمات الشمال.

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وقال طاهر أوغلو: "تم توزيع سجاد وبطانيات على 250 عائلة تعيش في مخيمات بعفرين، ونواصل دعم العائلات السورية التي نزحت من إدلب العام الماضي إلى المخيمات في عفرين".

ولفت إلى تكثيف الهيئة مساعداتها لتلبية احتياجات العائلات المقيمة في المخيمات.

وتابع: "ستتواصل جهودنا في مجال المساعدات الإنسانية في مجالات الغذاء والسكن والتعليم والصحة".

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.