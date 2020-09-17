أنقرة / الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد اثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، إثر غارة جوية، شمال العراق. وقالت الوزارة في بيان، إنها تواصل العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين. وأضافت أنه "تم رصد الإرهابيين بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة في منطقة أفاشين شمال العراق، عندما كانا يستعدان لتنفيذ عملية". Advertisements وأردفت أن سلاح الجو التركي شن غارة على الهدف، ما أسفر عن تحييد الإرهابيين الاثنين". ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق. يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة: تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.