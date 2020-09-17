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شكرا لقرائتكم خبر عن مهام أمنية وإنسانية.. طيران الأمن يدشن الطائرة «H-145» بعسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت رئاسة أمن الدولة، أن طيران الأمن دشن، اليوم الخميس، الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير،
وقالت رئاسة أمن الدولة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تحت رعاية رئيس أمن الدولة، دشن طيران الأمن الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير”.
وتعد الطائرة (H-145) بإمكانياتها المتطورة؛ إضافة نوعية إلى أداء مهام رئاسة أمن الدولة الأمنية والإنسانية.
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