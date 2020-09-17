شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد المجمعة»: ثبوت رؤية هلال شهر «صفر» لعام 1442 هـ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء اليوم الخميس، أنه تمكن من رؤية هلال شهر صفر لهذا العام 1442هـ.
وقال المرصد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، تمكنت من رؤية هلال شهر صفر 1442هـ مساء هذا اليوم الخميس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م”.
كانت هذه تفاصيل خبر «مرصد المجمعة»: ثبوت رؤية هلال شهر «صفر» لعام 1442 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.