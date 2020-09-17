شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد المجمعة»: ثبوت رؤية هلال شهر «صفر» لعام 1442 هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء اليوم الخميس، أنه تمكن من رؤية هلال شهر صفر لهذا العام 1442هـ.

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وقال المرصد، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، تمكنت من رؤية هلال شهر صفر 1442هـ مساء هذا اليوم الخميس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م”.