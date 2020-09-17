شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 348 مركبة «مازدا CX-9» بسبب خلل يهدد حياة السائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 348 مركبة من نوع مازدا “CX-9″، سنة التصنيع 2018.

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وأوضحت الوزارة، أن سبب الاستدعاء خلل في التوصيلات الكهربائية قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية الأمامية للراكب مما يزيد من خطر الإصابة مع احتمالية تعطل إشارات الانعطاف ونظام تشغيل المحرك قد يؤدي إلى وقوع حادث.

ونصحت الوزارة المستهلك بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Rekalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.