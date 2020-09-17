شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، بدء صرف الدفعة ‏الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات‏‏.‏

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الجدير بالذكر، أن هيئة النقل، أعلنت في 27 مايو الماضي، عن‎ ‎بدء التقديم على ‏مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات عبر ‏تطبيقات نقل الركاب.

يأتي ذلك تنفيذاً لمقتضى الأمر الملكي القاضي ‏باعتماد المبادرة، لمن تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط، ‏نتيجة الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد”‎.‎