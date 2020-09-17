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شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، بدء صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.
الجدير بالذكر، أن هيئة النقل، أعلنت في 27 مايو الماضي، عن بدء التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات عبر تطبيقات نقل الركاب.
يأتي ذلك تنفيذاً لمقتضى الأمر الملكي القاضي باعتماد المبادرة، لمن تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط، نتيجة الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد”.
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