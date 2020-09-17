اخبار الخليج

بشرى سارة للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، بدء صرف الدفعة ‏الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات‏‏.‏

Advertisements

الجدير بالذكر، أن هيئة النقل، أعلنت في 27 مايو الماضي، عن‎ ‎بدء التقديم على ‏مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات عبر ‏تطبيقات نقل الركاب.

يأتي ذلك تنفيذاً لمقتضى الأمر الملكي القاضي ‏باعتماد المبادرة، لمن تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط، ‏نتيجة الإجراءات المتخذة لمنع تفشي “كوفيد”‎.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا