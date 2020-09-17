شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يندد بالاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، دعم بلاده للإجراءات الأممية فيما يتعلق بناقلة النفط "صافر"، منددا بالتصعيد الحوثي في مأرب قائلا: "يقوض الحل السياسي في اليمن". وأدان وزير الخارجية الكويتي بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، محاولات الاعتداء الحوثية على المملكة العربية السعودية.

فى غضون ذلك، تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي، الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة)، دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة يوم الاثنين المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس".

وقال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من المملكة العربية السعودية بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العادية رقم (31) بتاريخ 24 أكتوبر 2019، والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية الرأسية قبالة ميناء "رأس عيسى" النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015 م.