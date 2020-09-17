رئيس وزراء الأردن يؤكد سعى بلاده الدائم إلى وحدة الصف العربى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، سعى بلاده الدائم إلى وحدة الصف العربى، فيما يتعلق بكل التحديات الإقليمية والخارجية، وقال الرزاز ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، "إن الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

وأضاف أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما في جميع المحافل العربية والدولية أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن الأردن لن يغير موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولا يزال مؤمناً بالسلام العادل والشامل لكل المنطقة، ولكن له شروطه الواضحة التي لن يحيد عنها بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى قوة الدولة الأردنية في مواجهة مختلف التحديات، وليست مثل أي دولة انهارت انهياراً تاماً في المنطقة لأنها لم تعتمد على العدل والقانون والإنسانية واحترام حقوق الإنسان.