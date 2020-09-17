شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يكشف صعوبات تشكيل الحكومة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، فى كلمة مقتضبة اليوم الخميس، أنه عرض على رئيس الجمهورية الصعوبات التى تعرض تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أديب: "ليس لدينا طرفا فى الوقت وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة مهمة صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه معه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والانتظار قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة ونتأمل خيرًا.

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وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع فى تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة. لكن موعدا نهائيا تم الاتفاق عليه مع باريس مر يوم الثلاثاء دون إحراز تقدم.

وتعثرت العملية فى ظل إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين فى لبنان، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة وقالوا أن وزير المالية يجب أن يكون منهم.

وتقول مصادر سياسية أن أديب يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير منها لنفس الفصائل على مدى سنوات.

وذكر المصدر أن أديب قال أنه إذا لم يتسن تشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ إصلاحات فإنه سيتعين اتباع نهج مختلف. لكنه أضاف أن "هذا لا يتوافق مع المهمة التى كلفت من أجلها".