شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان تعلن توالى انخفاض مناسيب النيل ومحطة شندى فى أعلى المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مناسيب النيل فى السودان، انخفاضها فى معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندى فى أعلى مستوياته، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية، فى بيانها اليوم، إن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الجمعة، سيكون فى حدود 575 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 160 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالى:

قطاع: "الدمازين – سنار" سيشهد انخفاضا فى حدود 4 سم.

قطاع: "سنار - الخرطوم" سيشهد استقرارا.

قطاع: "الخرطوم - شندى" سيشهد استقرارا.

قطاع: "شندى - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

قطاع: "خشم القربة - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 4 سم.

قطاع: "عطبرة - سد مروى" سيشهد ارتفاعا فى حدود 15 سم.

قطاع: "سد مروى -الدبة" سيشهد انخفاضا فى حدود 4 سم.

قطاع: "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارا.

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وسجلت محطة مدنى اليوم 19.65 متراً ويتوقع أن تستقر غدا فى ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.54 مترا، ويتوقع أن تستقر فى ذات المنسوب غدا الجمعة وتنخفض السبت إلى 18.50 مترا، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.36 مترا ويتوقع أن تستقر فى ذات المنسوب اليومين القادمين، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.28 مترا ويتوقع أن تستقر غدا وبعد غد السبت فى منسوب 18.30 مترا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.72 مترا، وتنخفض غدا الى 15.70 متراً، وتوالى الانخفاض يوم السبت الى 15.55 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.06 مترا وتستقر غدا فى ذات المنسوب .

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.



