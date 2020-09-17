شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السعودية، قبل قليل، أن الدفاعات اعترضت ودمرت طائرة مسيرة "ملغمة" أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، جاء ذلك نقلا عن حساب واس على تويتر.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف اعترضت، طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخ باليستى، أطلقها الحوثيون باتجاه المدنيين بالمنطقة الجنوبية وتدميرها.

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وكان الجيش اليمنى قد أعلن مؤخرا إسقاط طائرة حوثية بدون طيار شرق صنعاء، بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية.

وخلال الأسبوع الماضى، أعلن التحالف العربى، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

ولا تزال مليشيا الحوثى تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضى اليمنية.