شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 270 إصابة محلية و9 إصابات أخرى وافدة بكورونا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى، سعد جابر، اليوم الخميس، عن تسجيل 270 إصابة محلية و9 إصابات أخرى وافدة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا أن الحالات المحلية توزعت ما بين 145 حالة فى العاصمة عمان، و4 فى الكرك، و94 فى البلقاء، و5 فى إربد، و18 فى الزرقاء، وحالتان فى معان، وحالة فى كل من الطفيلة وجرش.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الصحة الأردنى، إنه تم تسجيل 66 حالة شفاء، وأجرت الوزارة 14849 فحصا مخبريا خلال الفترة ذاتها.

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من جانبه، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا ، العميد مازن الفراية، إنه نظرا لسوء الحالة الوبائية في منطقة غور الصافي وغور المزرعة، فقد تقرر فرض حظر التجول الشامل في المنطقتين لأسبوعين، اعتبارا من يوم الأحد.

وأضاف، مدير عمليات خلية أزمة كورونا أنه تم تفويض اللجنة الأمنية بفتح المنتجات اللازمة في المنطقة، لاستدامة الحياة للمواطنين"، موضحا أن عمل شركة البوتاس مستمر في المنطقة وبلغ العدد الكلي لإصابات كورونا فى الأردن 4131 حالة.