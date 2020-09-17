شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: عون طلب من مصطفى أديب إفساح المجال لمعالجة الملف الحكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة اللبنانية، إن ميشال عون الرئيس اللبناني طلب من رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب إفساح المجال لمعالجة الملف الحكومي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقالت الرئاسة اللبنانية، إن ميشال عون أكد التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل بنودها، كما أوضحت الرئاسة اللبنانية، أن ميشال عون تمنى على رئيس الوزراء اللبنانى المكلّف الاستمرار بالاتصالات اللازمة لتشكيل الحكومة.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون اليوم الخميس، على منح مزيد من الوقت للمحادثات لتشكيل حكومة جديدة بعد تعثر الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لانتشال البلاد من الأزمة.

وقال أديب للصحفيين بعد اجتماع بالقصر الرئاسي إنه يعلم أنه لا يوجد وقت كي يضيعه ويأمل في تعاون الجميع بهذا الشأن. ومضى يقول إنه على أمل أن يكون كل شيء على ما يرام.