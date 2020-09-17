شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باكستان يقلد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "وسام هلال باكستان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وزير شؤون الرئاسة، وسام "هلال باكستان"، من قبل رئيس باكستان، وذلك تقديرا لدوره فى دعم ومساعدة باكستان فى جميع المجالات الإنسانية والتنموية وتعزيز العلاقات الثنائية.

ونشر الحساب الرسمى للشيخ منصور بن زايد، صور من تقلده الوسام وعلق عليها:"رئيس باكستان يمنح منصور بن زايد وسام " هلال باكستان" تقديرا وعرفانا لجهود سموه الكبيرة فى دعم ومساعدة باكستان فى جميع المجالات الإنسانية والتنموية وتعزيز العلاقات الثنانية وروابط الصداقة والعمل المشترك بين البلدين".



الشيخ منصور بن زايد ورئيس باكستان



منصور بن زايد

وفى سياق آخر اعتمد المجلس الوزارى للتنمية فى الإمارات برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التقويم المدرسى للمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للأعوام الثلاثة المقبلة 2020-2022، فى إطار تعزيز تكامل جهود منظومة التعليم فى الدولة.

Advertisements

ويهدف القرار إلى تحديد رؤية واضحة ودقيقة حول المسار الزمنى لأيام الدراسة والتقويم المدرسى، بما يحقق التكامل بين الدور التعليمى للمدارس والدور التربوى الذى تلعبه الأسر، وفق أفضل الممارسات المطبقة عالميًا بمجال أيام التدريس.

وحدد القرار كافة التفاصيل المتعلقة بأيام التدريس وبداية كل عام دراسى، سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة التى تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم أو التى تطبق مناهج أخرى سواء الأجنبية والآسيوية، إلى جانب أيام الإجازات والحد الأدنى لأيام التدريس فى المدارس الخاصة.

وجاء التقويم الدراسى للسنوات الثلاث المقبلة، بعد دراسة مستفيضة واعتماد من مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، وفق أفضل الممارسات المتبعة فى العملية التعليمية ولتلبية احتياجات القطاع التعليمى، وصولًا لتحقيق تعليم فعال يحقق استقرار المجتمع.