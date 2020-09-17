شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى "مصر والخليج" يثمن توقيع البحرين اتفاق السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث منتدى "مصر والخليج" للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية والإنمائية، رسالة تهنئة وتأييد للعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة توقيع مملكة البحرين اتفاق السلام مع دولة إسرائيل.

وثمن المنتدى سير مملكة البحرين على خطى مصر نحو السلام، وتأكيد المملكة دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، والإجماع العربي على استعادة الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

واعتبر المنتدى أن القرار لا يصدر إلا من خلال قائد يتسم بالحنكة والشجاعة في آن واحد، بعيداً عمن يعملون في الخفاء ويحيكون المؤامرات ضد المنطقة العربية بأسرها وشعوبها.

Advertisements

وأشاد المنتدى برؤية العاهل البحرينى، كرمز للعروبة والحكمة، في خطوة السلام التاريخية بتوقيع مملكة البحرين اتفاق السلام مع إسرائيل، والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على حد تعبيره.

وقال البيان: نؤكد ثقتنا التامة في حكمة وحنكة جلالتكم، مثمنين الخطوة التاريخية لمملكة البحرين ودورها في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي ودورها في دفع وتعزيز جهود السلام، وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

وأثنى المنتدى على المواقف المشرفة لمملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، في الدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية وخدمة قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مقدرين حرصهم وعملهم الدائم على أن يعم السلام والرخاء جميع الأقطار العربية والعالم أجمع.

وجاء فى البيان :"إننا إذ نبارك نبارك خطاكم وسياستكم الحكيمة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ولطالما كانت مملكة البحرين سباقة في كل ما هو من شأنه مصلحة المملكة وشعوب المنطقة بأسرها.. وإننا إذ نبارك سياسة جلالتكم الحكيمة، وخطوتكم الشجاعة والتاريخية، بإطلاق منتدى "مصر والخليج" وحدة لسياسات السلام، تحت مسمى منصة "البحرين" للسلام، يكون جُلَّ اهتمامها هو كيفية تقديم الدراسات الاستراتيجية للحفاظ على هذا النجاح الذي تحقق بفضل رؤيتكم الثاقبة لإرساء ثقافة السلام في المنطقة، ودعم توجهات جلالتكم الرصينة والحكيمة في هذا الصدد".