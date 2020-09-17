شكرا لقرائتكم خبر عن للبيت رب يحميه.. مكة في صدارة مناطق السعودية تعافيًا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلّت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بين مناطق المملكة العربية السعودية، من حيث عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجدّ، بواقع 77,274 حالة حسبما جاء بصحيفة سبق السعودية.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة التي شهدتها مكة المكرمة ومحافظاتها الـ 17 محافظة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 82,137 حالة، لتحتل المرتبة الثانية في عدد الإصابات بعد المنطقة الشرقية.

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ولا تزال هناك 3079 حالة نشطة في منطقة مكة المكرمة، أغلبها مستقرة، فيما تم تسجيل 1784 حالة وفاة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 593 إصابة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 328144 حالة، من بينها 16538 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1180 حالة حرجة.

وأوضحت "الصحة السعودية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن حالات الإصابة المسجلة وعددها 593 حالة منها 44% إناث و 56% ذكور.. فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 30 حالة وفاة؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 4399 حالة.. بينما تم تسجيل 1203 حالات تعاف جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 307207 حالات.