شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يؤكد ضرورة منح الحوار فرصة أكبر لتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون اليوم الخميس على منح مزيد من الوقت للمحادثات لتشكيل حكومة جديدة بعد تعثر الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لانتشال البلاد من الأزمة.

وقال أديب للصحفيين بعد اجتماع بالقصر الرئاسي إنه يعلم أنه لا يوجد وقت كي يضيعه ويأمل في تعاون الجميع بهذا الشأن. ومضى يقول إنه على أمل أن يكون كل شيء على ما يرام.

وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة. لكن موعدا نهائيا تم الاتفاق عليه مع باريس مر يوم الثلاثاء دون إحراز تقدم.

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