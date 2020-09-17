شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة البحرينى يبحث مع نظيره الإسرائيلى تطوير القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزيانى، مع نظيره الإسرائيلى وزير السياحة أساف زمير، سبل تطوير التعاون خلال اتصال هاتفى صباح اليوم بحسب صيحفة الوطن البحرينية.

تم خلال الاتصال استعراض جملة من الموضوعات التى يشهدها القطاع السياحى بالمملكة، وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين وإسرائيل فى إطار اتفاقية السلام التى أعلن عنها مؤخرا، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات الودية لها عظيم الأثر فى إثراء القطاع السياحى فى ظل استقرار المنطقة والتحولات الإيجابية التاريخية الامر الذى سيسهم فى إنعاش القطاع السياحى بشكل كبير، متطلعين للمزيد من التعاون فى كلا البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.

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كما أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى لتطورات ومستجدات القطاع السياحى فى مملكة البحرين والجهود التى تبذلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض فى سبيل تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات التى من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة لمملكة البحرين المرحبة والجاذبة للزوار من المنطقة والعالم، وتطرق إلى أن المجال مفتوح لتطوير الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل الإجراءات السفر الرسمية بينهما.

وأبرمت مملكة البحرين ليلة الثلاثاء الماضى، اعلان تأييد السلام مع إسرائيل، فى مراسم احتضنها البيت الأبيض حضر فيها نحو 700 شص من مختلف دول العالم، فيما أبرمت دولة الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل.