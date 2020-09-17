شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: عقوبات مرتقبة متعلقة بلبنان سيتم الإعلان عنها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن عقوبات مرتقبة متعلقة بلبنان سيتم الإعلان عنها اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتشمل العقوبات شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بحزب الله.

وفى وقت سابق نقل مصدر قريب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم الخميس، عنه قوله إنه لا يريد أن يحيد عن مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، وذلك بينما لا تزال جهود تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة.

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وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أزمة مالية واقتصادية طاحنة. لكن موعدا نهائيا تم الاتفاق عليه مع باريس مر يوم الثلاثاء دون إحراز تقدم.

وتعثرت العملية في ظل إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين في لبنان، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على تسمية وزراء شيعة بالحكومة وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم.