شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أديب يعتزم الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، عن توجه رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، للاعتذارعن عن مهمة تشكيل الحكومة.
وأفادت العين الإخبارية، والتي أنفردت بتصريحات المصادر المطلعة على الشأن اللبناني، أن أديب يعتزم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة، وهو ما توقعته معظم الصحف اللبنانية الصادرة، أمس الأربعاء، موضحًة أن المبادرة التى سبق وأطلقتها فرنسا لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية فى لبنان تشهد حالة من الترنح، وذلك فى ضوء إصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة ، بالإضافة إلى تسمية كافة الوزراء الذين سيمثلون الطائفة داخل الحكومة.
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