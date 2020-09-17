شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 593 إصابة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 328144 حالة، من بينها 16538 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1180 حالة حرجة. وأوضحت "الصحة السعودية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن حالات الإصابة المسجلة وعددها 593 حالة منها 44% إناث و 56% ذكور.. فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 30 حالة وفاة؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 4399 حالة.. بينما تم تسجيل 1203 حالات تعاف جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 307207 حالات.

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