شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة البحرينى يستعرض سبل التعاون مع نظيره الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، اتصالا هاتفيا بوزير السياحة الإسرائيلى، أساف زمير لاستعراض جملة من الموضوعات التي يشهدها القطاع السياحي، وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في إطار اتفاقية السلام التي أعلن عنها مؤخرا.

وأكد المسئولان أن مثل هذه اللقاءات الودية لها عظيم الأثر في إثراء القطاع السياحي في ظل استقرار المنطقة والتحولات الإيجابية التاريخية، الأمر الذي سيسهم في إنعاش القطاع السياحي بشكل كبير، متطلعين للمزيد من التعاون في كلا البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.



وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى التطورات ومستجدات القطاع السياحي في مملكة البحرين والجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في سبيل تعزيز هذا القطاع بالمقومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة لمملكة البحرين المرحبة والجاذبة للزوار من المنطقة والعالم، وتطرق الى أن المجال مفتوح لتطوير الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل الإجراءات السفر الرسمية بينهما.