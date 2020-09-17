شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤجل استئناف خدمات المطاعم والمقاهى شهر بسبب ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت اللجنة التنسيقية بمملكة البحرين استئناف تقديم الخدمات الداخلية بالمطاعم والمقاهى لمدة شهر، وذلك بسبب بسبب ازدياد عدد الحالات القائمة ⁧بفيروس كورونا، كما أجلت عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية لمدة أسبوعين، بحسب صيحفة الأيام.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم الخميس، برئاسة ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عبر الفيديو كونفرانس، وقال ولى عهد البحرين، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجبٌ وطني.

واستعرضت اللجنة التنسيقية آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا «كوفيد-19».