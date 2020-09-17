شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن الهند ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. ومن جانب آخر، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إنه فى شهر واحد أبرمت إسرائيل اتفاقا مع الإمارات العربية والبحرين، مؤكدة أن ذلك يعكس بداية الاستقرار فى الشرق الأوسط، وهو بالتأكيد تحول دراماتيكى فى ديناميكيات القوة فى المنطقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق "مهم"، وهذه الخطوة الدبلوماسية الحاسمة، كانت تختمر منذ فترة طويلة وتم توقيعها فى النهاية، ويُعتقد أن دولًا أخرى قد تكون قريبة من الاعتراف بإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن لإسرائيل علاقات كاملة مع مصر، منذ عام 1979، ومع الأردن منذ عام 1994، وقال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة إن اتفاقية السلام مع إسرائيل جزء من سياسة المملكة لإقامة "تحالفات قوية في مواجهة مخاطر محتملة" مثل إيران التي اتهمها بأنها "تهديد دائم".

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وأضاف: "نحن دولة تركز على تحسين قدراتنا، وتبقى استراتيجيتنا قائمة على وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار المحتملة".

من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عند الإعلان عن الاتفاق، إن الهدف من التفاهم الدبلوماسي مع إسرائيل هو "تعزيز استقرار المنطقة وتعزيز عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وترى الصحيفة أن اتفاقية السلام التي تمثل السلام والازدهار في المنطقة ، هي أنباء سيئة لنظام طهران.