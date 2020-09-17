شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن إلغاء الحجر المؤسسى الإلزامى للقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن إلغاء الحجر المؤسسى الإلزامى للقادمين من الخارج، ووفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. Advertisements وفى وقت سابق سجلت وزارة الصحة الأردنية 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3852 حالة. وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و171 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2337 حالة.

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