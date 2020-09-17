شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تضبط مواد متفجرة وصواريخ شمالn بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم /الخميس/ العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسون، في فرقة المشاة السادسة تمكنت أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".

وأضافت، أنه تم العثور أيضا على 3 قذائف RBG7 ضد الدروع وصاروخين نوع كاتيوشا ، وهي من مخلفات داعش الإرهابي، ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد ، مشيرة إلى أنه تم رفعها دون وقوع أية خسائر.

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