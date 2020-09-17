شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجرون استبد بهم اليأس يقفزون من سفينة إنقاذ للسباحة إلى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز نحو 70 مهاجرا كانوا على متن سفينة الإنقاذ الإسبانية (أوبن آرمز) في البحر اليوم الخميس، في محاولة للوصول سباحة إلى مدينة باليرمو القريبة في جنوب إيطاليا.

وتمكن خفر السواحل الإيطالي وقوارب تابعة للشرطة من انتشال من قفزوا في البحر، وهم من بين مجموعة تضم أكثر من 270 مهاجرا على متن سفينة الإنقاذ التي تديرها منظمة خيرية.

ونفذت (أوبن آرمز) ثلاث عمليات إنقاذ منفصلة في منطقة وسط البحر المتوسط خلال الفترة ما بين الثامن و العاشر من سبتمبر أيلول. ولا يزال طاقم السفينة في انتظار تعليمات بشأن المكان الذي سيسمح للمهاجرين بالنزول فيه.

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وكان خفر السواحل الإيطالي قد نقل خلال الأيام الأخيرة امرأتين حبليين وزوج إحداهما إلى اليابسة لتحصلا على المساعدة الطبية.

وبعد أن كانت تمثل لسنوات الممر الرئيسي إلى أوروبا أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، شهدت إيطاليا انخفاضا في أعداد الوافدين إليها بعد حملة استهدفت شبكات التهريب.

إلا أن الأعداد ارتفعت مجددا في عام 2020، بالرغم من أن روما منعت سفن الإنقاذ من الرسو في موانئها بسبب جائحة كوفيد-19. وفي بعض الأحيان، ينقل من جرى إنقاذهم في عرض البحر إلى سفن حيث يخضعون هناك للحجر الصحي قبالة السواحل الإيطالية.