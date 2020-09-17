شاهد.. صور اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته بعد قرار حبسهما 4 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت النيابة المصرية حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.



وكانت النيابة أمرت بتوقيف حسن وزوجته زينب لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق الجاري معهما، بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

واستمعت النيابة لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا طفلتهما ويستغلانها في التربح من نشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر، ولكن هناك بلاغا آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر بشأن فيديو آخر.

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من جهة أخرى نشرت صحيفة "الوطن المصرية" صورتي المتهمين بعد القبض عليهما حيث يواجهان 5 اتهامات.

ونسبت النيابة لهما اتهامات "الإتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح".

ونفى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: "بنحب ولادنا أوي وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس.