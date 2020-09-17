شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرع العسل .. فوائد مذهلة لجسمك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتميز قرع العسل بمحتوى غذائي غني ومذاق حلو بطبيعته مع سعرات حرارية قليلة جداً، الأمر الذي يجعله وجبة محببة وصحية بامتياز. وتحتوي كل 205 غرامات من قرع العسل المقشر على:



82 سعرا حراريا.

7 غرامات من الألياف.

22 غراما من الكربوهيدرات.

1.8 غرام من البروتينات.

55 ملغراما من الفسفور.

582 ملغراما من البوتاسيوم.

1.23 ملغرام من الحديد.

31 ملغراما من فيتامين سي.

84 ملغراما من الكالسيوم.

59 ملغراما من المغنيسيوم.

كما يعتبر قرع العسل غنياً بالبيتاكاروتينات، بالإضافة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التالية: فيتامين سي، فيتامين أ، فيتامين ب6، المنغنيز، حمض الفوليك، النياسين، الثيامين، وفقا لويب طب.

ومن الجدير بالذكر هنا التنويه إلى أن ما نسبته 88% من ثمار قرع العسل يتكون من ماء.

فوائد قرع العسل

بسبب غنى قرع العسل بالمواد الغذائية المذكورة أعلاه، فإن فوائده عديدة ومتنوعة، وهذه قائمة بأهمها:

1- مكافحة السرطان

تعتبر ثمار قرع العسل غنية بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتينات التي أثبتت البحوث أنها تساعد على محاربة الشوارد الحرة وتخفيف فرص الإصابة بالسرطان، لا سيما سرطان الرئة.

2- خسارة الوزن الزائد

بسبب احتواء قرع العسل على كمية ضئيلة جداً من السعرات الحرارية مقابل نسبة جيدة من الألياف، فإن تناول قرع العسل قد يساعد وبشكل فعال على خسارة الوزن والدهون الزائدة وعلى الشعور بالشبع لفترات أطول.

3- تحسين النظر

بسبب احتواء قرع العسل على كميات كبيرة من فيتامين أ، فإن تناوله بانتظام يساعد على تحسين النظر وتقوية العيون، إذ إن فيتامين أ هو أحد أهم الفيتامينات الهامة التي تحتاجها العيون.

4- تنظيم مستويات السكر في الدم

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يساعد قرع العسل على تنظيم مستويات سكر الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية والتي تعمل على إبطاء عملية الهضم والتخفيف من الرفعة التي قد تحصل في سكر الدم بعد تناول الطعام.

هذا الأمر تحديداً يجعل قرع العسل مفيداً بشكل خاص لمرضى السكري، إذ يتميز قرع العسل بأن له مؤشراً جلايسيمياً منخفضاً.

5- تقوية العظام

تحتوي ثمار قرع العسل على نسب عالية من المنغنيز والذي تحتاجه العظام لتعزيز امتصاص الكالسيوم فيها وتقويتها.

لذا فإن تناول قرع العسل بانتظام قد يساعد وبشكل كبير على تحسين كثافة العظام، خاصة وأن فيتامين سي المتواجد في قرع العسل يساعد كذلك على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لتقوية العظام.

6- تعزيز المناعة

من فوائد قرع العسل الهامة أنه يساعد على منح جهازك المناعي جرعة دعم وتقوية ملحوظة، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين سي والعديد من المعادن والفيتامينات الهامة الأخرى التي تزيد من قوة جهاز المناعة وتعزز من قدرته على مكافحة الأمراض والالتهابات.

7- تحسين صحة جهاز الدوران

تساعد الخضراوات والفواكه البرتقالية والغنية بالبيتاكاروتينات على تعزيز صحة جهاز الدوران وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ويساعد قرع العسل تحديداً على: خفض ضغط الدم المرتفع، تخفيف الالتهابات في جهاز الدوران بشكل عام.

8- فوائد أخرى

ولقرع العسل العديد من الفوائد الأخرى، مثل:

تحسين صحة ونضارة البشرة بشكل عام.

تحسين صحة الفم والأسنان وحماية اللثة ومينا الأسنان.

الحفاظ على رطوبة الجسم.

وصفات قرع العسل

تستطيع الاستمتاع بفوائد ومذاق قرع العسل الرائع عبر اختيار ما يناسبك من الوصفات السريعة والصحية التالية:

قم بتقطيع قرع العسل إلى مكعبات صغيرة وافرده على صينية عليها القليل من زيت الزيتون، ثم أدخل الصينية للفرن لفترة قصيرة، لشواء القرع بشكل صحي.

قم بقطع ثمرة قرع العسل من المنتصف، ونظفها من البذور الداخلية، ثم قم بحشوها بالخليط الذي تحبه من الأرز واللحم أو الخضراوات أو البقوليات المبهرة، ثم قم بشيها بالفرن مع القليل من زيت الزيتون.

قم بطهي قرع العسل جيداً على البخار، ثم قم بهرسه، وبعد ذلك استخدمه كنوع من الصلصات الصحية الجانبية التي من الممكن إضافتها للمعكرونة أو غيرها من المأكولات التي تحبها.

قم بسلق مكعبات قرع العسل مع الملح والقليل من البهارات، ثم قم بضرب المكعبات مع المرق في الخلاط، وأضف إلى المزيج الناتج كريمة جوز الهند أو الجزر المهروس لتحصل على حساء رائع المذاق.

بدل البطاطاً المقلية، قم بتقطيع قرع العسل إلى شرحات رفيعة، وقم بشيها في الفرن لتحصل على بديل لذيذ وقطع مقرمشة مفيدة جداً.