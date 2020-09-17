تعرف على أسباب حبس اليوتيوبر المصري أحمد أحسن وزوجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

القاهرة - الخليج 365

كشفت وسائل إعلام، عن أسباب حبس اليوتيوبر المصري، أحمد حسن وزوجته زينب.



حيث قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم باستغلال طفلتهما في تصوير فيديوهات للتربح من خلال مقالب تعرّض حياتها للخطر.

ونسبت النيابة المصرية لحسن وزوجته اتهامات: ”الاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح“.

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وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، ألقت القبض على أحمد حسن، وزوجته زينب، أمس الأربعاء، أثناء تواجدهما داخل كومباوند البارون في البساتين؛ بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، ببلاغ ضد أحمد حسن وزوجته حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها، يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة؛ بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة العامة في مصر، لأقوال أحد مسؤولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، حيث طالب بتوجيه تهمة الاتجار بالبشر للمتهمين، بحسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الجنايات المصري