مصر... بيان بشأن أنباء القبض على مواطني دولة عربية لتحريضهم على التظاهر

وجاء في بيان رسمي للوزارة: "نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر إعتراضا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم".
وأكد المصدر بحسب البيان "أن ما تم تناوله في هذا الصدد عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا".
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