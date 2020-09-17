اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الخميس ، استمرار انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 328144 حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1203 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 307207 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4399 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 16538والحالات الحرجة 1180 حالة. Advertisements تزايد الحالات الكويتية فيما أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم (الخميس)، تسجيل 825 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 97 ألفاً و824 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند اليوم، إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض (كوفيد - 19)، الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 575.

وأشار المتحدث إلى وجود 94 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 724 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» في البلاد إلى 87 ألفاً و911. مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.